Allerta Meteo, la tempesta di Halloween genera il “Ciclone di Pizzo Calabro”: una tempesta incredibile e inattesa nel cuore della Calabria | VIDEO

Il maltempo che sta colpendo la Calabria in queste ore è davvero molto pesante sulla fascia jonica della Regione, dove tutte le scuole sono rimaste chiuse grazie ad una provvidenziale allerta meteo. La tempesta di Halloween è arrivata puntuale e sta provocando piogge alluvionali nella fascia jonica compresa tra Catanzaro e Crotone, con oltre 120mm di pioggia nelle aree più colpite e gravi conseguenze sul territorio. Un fulmine ha colpito un’azienda agricola a Catanzaro, provocando un enorme incendio e sterminando vari capi di bestiame che si trovavano all’interno.

Nelle ore centrali della giornata, inoltre, la tempesta di Halloween ha generato un vero e proprio “mostro” di maltempo: un piccolo ma violento ciclone proprio nel cuore della Calabria. Lo possiamo chiamare “Ciclone di Pizzo Calabro“, perchè è nato proprio sul pittoresco borgo situato sulla costa degli Dei, in provincia di Vibo Valentia. Arroccato su un promontorio a picco sul mare, Pizzo Calabro è famoso per il suo centro storico, il castello Murat e il celebre tartufo di Pizzo, un gelato tipico locale dalla tradizione leggendaria che oggi è diffuso e gustato in tutto il mondo.

Proprio su Pizzo Calabro si nota la genesi di questo ciclone, che ha un occhio di bel tempo sul Golfo di Sant’Eufemia e nella zona di Lamezia Terme, mentre tutt’intorno infuria il maltempo: i temporali più forti risalgono dallo Jonio verso Catanzaro e Crotone, e si intensificheranno nel pomeriggio/sera, ma anche una ritornante del ciclone si muove minacciosa verso il basso Tirreno, colpendo le isole Eolie, la piana di Gioia Tauro e la Costa Viola, nel versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria:

Davvero spettacolari le immagini satellitari che testimoniano come questo ciclone, seppur molto piccolo, stia condizionando la giornata di Halloween in tutto il Centro/Sud Italia: trascina sul suo bordo occidentale correnti di maestrale che interessano Sardegna e Sicilia, con instabilità diffusa e temporali sparsi a macchia di leopardo sul territorio delle due isole maggiori. E contemporaneamente spinge sulla Grecia forti temporali dallo Jonio, e porta correnti di scirocco sul medio e basso Adriatico, dove le nubi risalgono da Sud/Est alimentando un effetto favonio non indifferente sulle Regioni tirreniche, dove nel Lazio e in Campania abbiamo temperature molto elevate rispetto alle medie del periodo con +24°C a Roma, Napoli, Frascati, Avellino, Marcianise e Battipaglia, +25°C a Salerno, Aprilia e Benevento, addirittura +26°C a Guidonia, Latina, Sabaudia e Terracina. Dipende tutto da questo ciclone calabrese, perchè contemporaneamente abbiamo +19°C a Pescara e Termoli, dove le correnti di scirocco portano l’aria umida dal mare.

