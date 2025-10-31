Maltempo Calabria, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco: due persone ferite e animali morti a Catanzaro | FOTO

Nelle ultime ore, a causa del maltempo che sta interessando la Calabria, numerose richieste di intervento sono pervenute alle sale operative dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Crotone e Catanzaro. Le criticità più significative si registrano nei comuni di Botricello e Cropani, nonché nel quartiere marinaro di Catanzaro, dove si stanno verificando allagamenti e presenza diffusa di acqua in aree urbane. Contestualmente, la Sala Operativa 115 del Comando di Catanzaro segnala un incendio in viale Europa, che ha interessato un magazzino agricolo di circa 800 mq, al cui interno erano presenti attrezzature agricole e animali, alcuni dei quali deceduti. Sono attualmente in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Le squadre dei Vigili del Fuoco proseguono senza sosta le attività di assistenza e supporto alla popolazione, monitorando l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e delle altre criticità presenti sul territorio.

Si raccomanda alla cittadinanza di prestare attenzione, evitare gli spostamenti non necessari e non attraversare zone allagate o corsi d’acqua, anche se apparentemente poco profondi.

Maltempo Calabria, disagi per la pioggia sulla costa ionica catanzarese

Pioggia intensa da alcune ore su tutta la costa ionica calabrese, dove si registrano disagi e allagamenti. La Protezione Civile ha comunicato il superamento di soglia 2 per la pioggia caduta nei comuni di Belcastro, Marcedusa e Botricello, nel Catanzarese, con qualche disagio per la viabilità. Vista l’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile, molte scuole sono rimaste chiuse.

Incendio causato da un fulmine a Catanzaro: anche due feriti

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha coinvolto un capannone agricolo situato in viale Europa, nella zona sud-ovest del Comune di Catanzaro. Sul posto sono attualmente impegnate 10 unità dei Vigili del Fuoco, coadiuvate da tre automezzi operativi e autobotti di supporto per il rifornimento idrico continuo. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Funzionario Ispettore Antincendio Massimo Conforti del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro.

Due persone hanno riportato ustioni di lieve entità e stanno ricevendo le cure del personale sanitario del Suem 118 presente sul luogo dell’intervento.

Le operazioni sono tuttora in corso. La causa dell’incendio è un fulmine abbattutosi sul capannone.

