Allerta Meteo, l’ondata di maltempo entra nel vivo: temporali come bombe in Sicilia e a Malta, è allarme in Calabria e Puglia

Sta iniziando nel cuore del pomeriggio la fase clou dell’ondata di maltempo in corso al Sud Italia. Temporali forti come bombe stanno colpendo la Sicilia e Malta, con nubifragi nelle ultime ore. Un sistema temporalesco molto cattivo ha colpito l’estremità occidentale della Sicilia, scaricando in poco tempo 50mm di pioggia a Marsala, 41mm a Favignana, 33mm a Mazara del Vallo, 20mm a Trapani. Le temperature sono crollate a +15°C sulle coste in pieno giorno. Forti temporali anche sull’arcipelago di Malta: particolarmente colpita l’isola di Gozo con 26mm di pioggia a Xewkija, 25mm a San Lawrenz, 22mm a Xaghra. Anche qui freddo anomalo, con temperatura crollata a +16°C in pieno giorno.

Le immagini satellitari non lasciano spazio a fraintendimenti: il maltempo si muove verso la Sicilia centro-orientale esattamente come previsto dai bollettini di allerta. In serata il maltempo si intensificherà su Siracusa, Ragusa, Catania e Messina, attraversando lo Stretto di Messina e abbattendosi con grande veemenza sulla Calabria.

Proprio la Calabria è in pre-allarme, con scuole chiuse domani in gran parte della Regione per l’allarme arancione. Anche in Puglia l’allerta è arancione. Proprio Calabria e Puglia sono a rischio alluvione nella giornata di domani, giovedì 16 ottobre, quando dallo Jonio risaliranno piogge torrenziali alimentate dai temporali più violenti.

Tutti i dettagli nel video di seguito:

