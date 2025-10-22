Allerta Meteo, maltempo estremo tra giovedì e venerdì: MAPPE da paura, alto rischio alluvioni e tornado

Mappe da paura per domani sera, giovedì 23 ottobre. Ci aspettano ore da brividi in termini di maltempo estremo, soprattutto al Nord/Est dell’Italia ma anche in alcune aree del Centro. Piogge torrenziali, venti impetuosi, forti temporali con grandine e tornado: sono solo alcuni dei fenomeni attesi, perchè ci sarà anche tanta neve sulle Alpi e furiose mareggiate sulle coste. Le criticità saranno innescate da un violento e vastissimo ciclone Atlantico, profondo 970hPa tra il Canale della Manica e il Mare del Nord. Da lassù influenzerà il meteo dell’Italia in modo molto pesante.

La mappa del modello Moloch del CNR per la serata di domani è di per sé particolarmente emblematica e testimonia l’entità del maltempo in arrivo: non solo piogge torrenziali, ma anche estese alla quasi totalità del territorio nazionale:

A tal proposito, l’aeronautica militare ha diramato un’allerta meteo molto pesante per addirittura 11 Regioni! Tutti i dettagli nel video di seguito:

