Allerta Meteo, mostruoso MCS al Centro/Sud: allarme alluvioni in 3 Regioni e a Malta. Scuole chiuse in molte città

Scenario di maltempo estremo in queste ore al Centro/Sud Italia. Sul basso Tirreno è in corso il secondo enorme MCS temporalesco dopo quello, già intenso, di ieri sera. Un MCS è un sistema convettivo a mesoscala, cioè un grande insieme di temporali collegati tra loro, che agiscono come un’unica struttura atmosferica invece di tanti temporali isolati. È – in parole povere – un grande “ammasso” di temporali che si organizza in modo tale da comportarsi come un’unica, potente tempesta, capace di produrre piogge intense, grandine, fulmini, e forti raffiche di vento su un’area molto vasta e per parecchio tempo.

Questo fenomeno temporalesco si sta spostando sempre più minaccioso verso la Sicilia, la Campania e la Calabria, dove giungerà nelle prossime ore. Il satellite animato di EUMETSAT mostra anche un altro sistema simile, ma più piccolo, sta colpendo Malta con nubifragi sull’isola di Gozo, dove sono già caduti oltre 20mm di pioggia con +16°C in riva al mare in pieno giorno nel cuore del Mediterraneo:

Spettacolare l’immagine satellitare EUMETSAT al visibile che illustra proprio il forte maltempo di queste ore al Sud con i temporali in procinto di abbattersi sulla Sicilia e quelli in atto su Malta:

Nel pomeriggio-sera di oggi il “mostro” temporalesco sul mar Tirreno si muoverà verso est, estendendosi a Campania, Basilicata e Calabria, con forti piogge dopo quelle già intense della scorsa notte. Attenzione anche alla Sicilia, con forti temporali sull’Etna. E’ una situazione molto pericolosa per le correnti umide e instabili, pre-frontali, in risalita dal mar Jonio verso il versante orientale della Sicilia e la Calabria meridionale.

Allerta Meteo: mappe impressionanti per domani, giovedì 16 ottobre

Domani, giovedì 16 ottobre, sarà la giornata peggiore in termini di maltempo al Sud del nostro Paese. Sin dalle prime ore del mattino, violenti temporali colpiranno Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, le Regioni più esposte – insieme a Malta – al rischio di alluvioni e tornado. Le scuole rimarranno chiuse in molte città: la decisione è già ufficiale a Crotone e Catanzaro, ma nel pomeriggio molti altri Sindaci ufficializzeranno la decisione.

Le mappe delle precipitazioni sono davvero impressionanti:

Anche nel pomeriggio-sera di domani il maltempo continuerà a colpire duramente il Sud Italia, in particolare la Puglia, la Calabria jonica e ancora la Sicilia, la Campania e la Basilicata. Resta prevalentemente bello, invece, al Nord, come sempre previsto nei bollettini dei giorni scorsi, seppur con temperature in calo su valori inferiori rispetto alle medie stagionali.

Il maltempo, poi, proseguirà ancora venerdì 17 ottobre, in modo molto pesante in Puglia, Calabria e Sicilia. Tutti i dettagli nel video di seguito:

