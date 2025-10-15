Allerta Meteo, occhi puntati sul basso Tirreno: rischio temporali violenti e burrasca tra Campania, Calabria e Sicilia

Il centro europeo ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso una “Mesoscale Discussion“, per aggiornare l’evoluzione di un sistema convettivo di notevole intensità che sta interessando il Mar Tirreno centro-meridionale. Gli esperti segnalano la possibile formazione di un vortice a cuore caldo, favorito da condizioni termodinamiche e dinamiche particolarmente favorevoli. Le ultime immagini satellitari mostrano un imponente Sistema Convettivo a Mesoscala (MCS) sviluppatosi nelle ultime ore sul Tirreno centrale. Nelle ultime ore l’attività convettiva più intensa sembra essersi parzialmente attenuata, ma l’energia rilasciata da questo sistema ha generato un flusso divergente in quota, associato a un’anomalia di potenziale di vorticità positiva nei medi livelli dell’atmosfera.

ESTOFEX sottolinea che le temperature superficiali del mare (SST) nel settore meridionale e sudorientale del Tirreno si attestano sui 21–23°C, circa 1–1,5 °C al di sopra della media climatologica, un valore sufficiente a sostenere nuovi impulsi convettivi e favorire la graduale strutturazione di un vortice caldo.

Condizioni favorevoli in quota

Un getto debole in transito a Sud del sistema sta inducendo divergenza in quota sul basso Tirreno, mentre le simulazioni numeriche (NWP) evidenziano un’area di forte divergenza proprio sopra la zona di maggiore interesse meteorologico, riporta ESTOFEX.

Inoltre, la presenza di umidità negli strati medi e alti e di un sufficiente contenuto di vapore acqueo al livello del mare potrebbe contribuire alla persistenza del sistema, anche se l’ingresso di aria più secca da Sud/Est potrebbe limitarne localmente l’evoluzione.

Vortice in formazione?

Al momento, nessun modello numerico indica con chiarezza la formazione di un vero e proprio vortice ciclonico ben strutturato, sottolinea ESTOFEX. Tuttavia, l’aggiornamento evidenzia che la convezione attuale potrebbe generare una circolazione più ampia e, con l’avvicinarsi del minimo convettivo diurno, il sistema potrebbe spostarsi lentamente verso Est, raggiungendo le coste della Campania meridionale e della Calabria tirrenica nel corso della serata.

In alternativa, un progressivo indebolimento dei temporali potrebbe lasciare dietro di sé un vortice debole ma persistente, capace di riattivarsi con la convezione diurna delle prossime ore, approfondendosi gradualmente.

Possibili impatti e aree a rischio

L’eventuale vortice potrebbe causare precipitazioni localmente intense e stazionarie lungo la sua periferia, in particolare a Nord e Ovest del centro vorticoso. Alcuni modelli simulano raffiche di vento fino a intensità di burrasca (60–70 km/h) su un’area ristretta compresa tra la Campania meridionale e la Calabria occidentale, a seconda della posizione del possibile “landfall”.

A Sud del sistema, l’aumento del wind shear potrebbe favorire temporali organizzati e supercelle sulla Sicilia orientale e sul basso Tirreno, con un moderato rischio di trombe d’aria.

Confermata allerta meteo livello 2

ESTOFEX conferma il livello di allerta 2 per il rischio di temporali organizzati, estendendo l’area di interesse anche al settore sudorientale del Tirreno.

