Allerta Meteo, oggi sabato di maltempo in 2 regioni: “attenzione dal pomeriggio/sera”

Allerta Meteo per temporali che interesseranno 2 regioni del Paese, a causa di “flussi sud-occidentali relativamente più umidi nella medio-bassa troposfera provenienti dal Nord Africa“, che “alimenteranno instabilità convettiva data da avvezione di vorticità ciclonica in quota“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 18 ottobre 2025, “una residua saccatura derivante da un centro ciclonico sul Nord-Est europeo interesserà ancora l’area mediterranea. I prevalenti flussi settentrionali relativamente secchi sui settori centro-settentrionali del dominio di previsione garantiranno generale stabilità atmosferica. Dal tardo pomeriggio/sera flussi sud-occidentali relativamente più umidi nella medio-bassa troposfera provenienti dal Nord Africa, alimenteranno instabilità convettiva data da avvezione di vorticità ciclonica in quota tra il Canale di Sicilia e la Calabria Ionica. Verso fine giornata isolati temporali potranno interessare la Sicilia Orientale e la Calabria Ionica“, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Saranno presenti modesti valori di energia potenziale MLCAPE < 400 J/kg, principalmente concentrati nei bassi strati, con massimi sul mare dove l’acqua precipitabile è prevista localmente superiore a 34 mm e DLS in genere tra 10-15 m/s, in aumento verso fine giornata in area ionica dove la convezione potrà essere più organizzata ma potrà solo marginalmente interessare le coste di Sicilia e Calabria. Un livello di pericolosità 0 per temporali non forti è quindi valido per il Nord Africa, Canale di Sicilia, Sicilia Orientale e Calabria Ionica“, sottolinea PRETEMP.

“Qualche isolato rovescio sarà possibile sulla Puglia e sul Basso Adriatico laddove si formeranno locali convergenze, ma difficilmente evolveranno in temporali a causa del basso LNB, e per tale motivo non viene emesso alcun livello di pericolosità“, conclude il bollettino.

