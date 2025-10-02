Allerta Meteo Protezione Civile: ancora venti forti al Centro-Sud

Un’area di bassa pressione già presente sui settori ionici, si sposta lentamente verso la Grecia, continuando a convogliare correnti di aria fredda dai settori balcanici verso l’Italia. Ne consegue la persistenza, anche per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre, di venti da forti a burrasca provenienti da Nord che, localmente, raggiungeranno anche intensità di burrasca forte sulle regioni meridionali e su parte di quelle centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che segue ed estende quello precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti Settentrionali, con locali rinforzi di burrasca forte, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Possibili Mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre, allerta gialla su gran parte della Puglia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 2 ottobre 2025

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale e settori settentrionali e sud-orientali della Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, resto di Puglia, Basilicata orientale, Calabria meridionale e ionica e resto della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo sulle regioni centro-meridionali peninsulari.

Venti: da forti a burrasca nord-orientali su Romagna e tutte le regioni del Centro-Sud, con raffiche fino a burrasca forte sui settori ionici ed appenninici. Localmente forti settentrionali sulla Sardegna orientale.

Mari: molto mossi tutti i bacini, fino ad agitati l’Adriatico, lo Ionio, il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 3 ottobre 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse su Puglia, Sicilia settentrionale e Calabria ionica e meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulla Puglia centro-meridionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile calo al Sud e su Piemonte, Lazio e Sardegna.

Venti: forti nord-orientali sulle regioni del Centro-Sud, con raffiche di burrasca, specie sui settori adriatici, ionici ed appenninici, in attenuazione dal pomeriggio/sera.

Mari: da agitato a localmente molto agitato lo Ionio; da molto mossi ad agitati il Tirreno centro-meridionale, lo Stretto di Sicilia e l’Adriatico centro-meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 4 ottobre 2025

Precipitazioni: sparse dal pomeriggio, su Liguria di Levante e Alta Toscana, e dalla serata su Valle d’Aosta e settori settentrionali alpini di Piemonte e Lombardia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale aumento, localmente sensibile nei valori massimi.

Venti: localmente forti settentrionali su Puglia e settori ionici, in attenuazione; dal pomeriggio tendenti a forti meridionali su Liguria e alta Toscana.

Mari: inizialmente molto mossi i bacini meridionali, con moto ondoso in graduale attenuazione; dal pomeriggio tendente a molto mosso il Mar Ligure.



Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: