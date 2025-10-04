Allerta Meteo Protezione Civile, nuovo peggioramento: venti fino a burrasca forte su gran parte d’Italia

La perturbazione atlantica in arrivo dall’Europa centro-occidentale sulla nostra Penisola determinerà, dalla prossima notte, un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Al contempo, la formazione di un’area di bassa pressione sulla Liguria, in spostamento verso l’Adriatico, darà luogo ad una intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte dell’Italia, specie sui settori adriatici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla notte di oggi, sabato 4 ottobre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Valle D’Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri. Dal mattino di domani, domenica 5 ottobre, sono altresì previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri. L’avviso prevede infine mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 5 ottobre, allerta gialla su settori di Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e sull’intero territorio della Puglia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 4 ottobre 2025

Precipitazioni: dal pomeriggio sparse, su Valle d’Aosta, Liguria di Levante e Alta Toscana, e dalla serata su Piemonte e Lombardia settentrionali e sui settori alpini del Triveneto, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in localmente sensibile aumento.

Venti: dal tardo pomeriggio tendenti a forti meridionali su Liguria e Alta Toscana.

Mari: dalla sera tendente a molto mosso il Mar Ligure.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 5 ottobre 2025

Precipitazioni:

– sparse in mattinata, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia e Veneto, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori costieri;

– sparse, specie nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Emilia-Romagna centro-orientale, Appennino toscano, Marche, Umbria, Lazio centro-meridionale, settori interni di Abruzzo e Molise e sul resto del Sud peninsulare, con quantitativi cumulati generalmente deboli e rapida attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio su tutto il Centro-Nord.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento nei valori minimi, in locale diminuzione le massime.

Venti: tendenti a forti nord-occidentali sulla Sardegna, in estensione alle coste tirreniche e dalla sera alla Sicilia; forti settentrionali, con raffiche di burrasca, su Liguria, alto Adriatico e settori alpini, in estensione alle restanti zone adriatiche e localmente ai settori appenninici.

Mari: da molto mossi ad agitato il Mar Ligure, in estensione al Mar di Sardegna, al Tirreno e all’Adriatico; tendenti a molto mossi i restanti bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 6 ottobre 2025

Precipitazioni: isolate residue, anche a carattere di rovescio, su Sicilia nord-orientale, Calabria meridionale e sui settori adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione nei valori minimi.

Venti: localmente forti settentrionali al Centro-Sud, con rinforzi di burrasca su Puglia e zone ioniche, tendenti ad attenuazione al Centro.

Mari: da molto mossi ad agitati l’Adriatico centro-meridionale e il Mare e Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali, tendente ad agitato in serata lo Ionio.

