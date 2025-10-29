Alluvione Valencia: oggi i funerali di Stato per le vittime della Dana, continuano le proteste | FOTO

Oggi, ad un anno dalla tragica alluvione che ha sconvolto Valencia, al Museo delle Scienze Príncipe Felipe, nella Città delle Arti e delle Scienze di Valencia si sono tenuti i funerali di Stato per le vittime della Dana. I funerali sono iniziati con la lettura dei nomi delle 237 vittime. Alla cerimonia hanno partecipato 800 persone, di cui 600 familiari delle vittime. I familiari si sono commossi durante la lettura dei nomi, al termine della quale c’è stato un lungo applauso. Alcuni tenevano in mano i ritratti dei loro cari, scomparsi durante l’alluvione. Presenti i Reali di Spagna, Felipe VI e Letizia, il Premier Pedro Sanchez, Ministri del governo, i Presidenti di Camera e Senato e il Governatore di Valencia Carlos Mazon.

“In Spagna, le inondazioni sono il fenomeno naturale che provoca il maggior numero di vittime, ma non è stato questo fenomeno a causare la catastrofe che abbiamo subito. È chi non fa il proprio dovere, sapendo che la sua inazione può comportare la perdita di vite umane, a commettere l’atto primigenio che ha portato alla morte delle persone“, ha detto Virginia Ortíz Riquelme, che ha perso il cugino nell’alluvione, nel corso dei funerali di Stato. “Non dobbiamo lasciare il timone della nostra società nelle mani di coloro che ci allontanano da questo concetto di pace totale. Il potere è sempre stato nostro e so che uniti faremo giustizia“, ha aggiunto, tra gli applausi dei presenti.

Prima di lei erano intervenute Naiara Chulia Beitia, che ha perso il marito, e la 20enne Andrea Ferrari Canut, che ha perso la madre. “Ora per noi la cosa più importante è che prevalgano la verità, il rispetto e l’umanità”, ha detto la giovane.

I Reali e Sanchez hanno incontrato le associazioni delle vittime

Prima dei funerali, i Reali di Spagna e il Premier Pedro Sanchez hanno incontrato i rappresentanti delle 6 associazioni delle vittime della Dana. Il Governatore della regione di Valencia Carlos Mazon è stato escluso dall’incontro per volere dei familiari delle vittime. Felipe VI e Letizia hanno salutato calorosamente i familiari delle vittime, con abbracci e saluti commossi, accompagnati da Sanchez e dalla Presidente del Congresso, Francina Armengol.

Continuano le proteste

Qualche minuto prima dell’inizio dei funerali di Stato, i familiari delle vittime hanno inveito contro il Governatore di Valencia, Carlos Mazon, che si è presentato all’atto. “Vergognati, ratto, codardo“, hanno urlato, “ti burli di noi venendo qui“. Le associazioni dei familiari delle vittime avevano chiesto a Mazon di non essere presente alla cerimonia, ma lui ha voluto comunque partecipare.

Inoltre, centinaia di persone sono scese in piazza a Valencia per protestare contro Mazon e chiedere le sue dimissioni. La folla si è radunata nei pressi della sede del governo e si è poi diretta verso il ristorante El Ventorro dove Mazon si intrattenne in un lungo pranzo con una giornalista il giorno dell’emergenza. In Plaza de la Virgen, di fronte al palazzo del governo, sono state stese per terra 229 coperte termiche in memoria delle 229 persone che hanno perso la vita nella sola regione di Valencia lo scorso anno. I manifestanti accusano Mazon di una gestione negligente dell’emergenza.

La sua amministrazione regionale, principale responsabile della risposta alle emergenze secondo il sistema decentralizzato spagnolo, aveva inviato avvisi ai telefoni cellulari dei residenti quando le inondazioni erano già iniziate in alcune zone. L’allerta arrivò oltre 12 ore dopo che l’agenzia meteorologica nazionale aveva emesso il livello di allerta massimo per piogge torrenziali. Nonostante i segnali di gravi inondazioni, Mazon si trattenne a pranzo con un giornalista nel giorno della catastrofe.

Il Governatore ha difeso la sua gestione della crisi, affermando che la sua portata era imprevedibile e che le autorità centrali non avevano fornito sufficienti avvertimenti sulla gravità della pioggia. “Abbiamo fatto del nostro meglio in circostanze inimmaginabili, ma in molti casi non è stato sufficiente, e oggi dobbiamo riconoscere ancora una volta questa realtà”, ha detto Mazon in un discorso televisivo prima della commemorazione.

Il governo regionale ha dichiarato un giorno di lutto. La città di Paiporta, epicentro del disastro, osserverà tre giorni di commemorazione.