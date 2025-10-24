Il valore delle riserve globali accertate di idrocarburi dell’Artico è di 3,6 trilioni di dollari. Lo ha affermato l’ufficio stampa del Centro di Pianificazione dello Stato Orientale (Vostokgosplan). “L’Artico – ha affermato l’ufficio stampa – è di grande importanza per la Russia e il mondo, è una riserva di risorse. Il valore delle riserve globali accertate di idrocarburi dell’Artico è di 3,6 trilioni di dollari. La quota maggiore delle riserve di gas e petrolio dell’Artico appartiene alla Russia: il 73% del gas e il 45% del petrolio, il che evidenzia il ruolo chiave di questo Paese nella regione”. L’attività mineraria mantiene posizioni di leadership, soprattutto nelle regioni autonome di Nenets (83,7% del GRP) e Khanty-Mansi (78,8%). Gli impianti di lavorazione si trovano principalmente nelle regioni di Krasnoyarsk (27,6%), Murmansk (22,3%) e Arcangelo (21,4%), contribuendo alla focalizzazione dell’economia sulle materie prime.

“L’economia artica attuale vale oltre 9,7 trilioni di rubli (119 miliardi di dollari) e si basa su una solida base di risorse di idrocarburi e minerali solidi. Le imprese nelle regioni di Murmansk, Norilsk, Yamal, Arcangelo e Chukotka costituiscono la spina dorsale industriale della regione”, ha affermato Mikhail Kuznetsov, direttore di Vostokgosplan.

Le previsioni della Russia

La Russia prevede di implementare nella sua zona artica 7 progetti di investimento chiave, con un investimento totale di oltre 20 trilioni di rubli (246 miliardi di dollari), di cui 14,6 trilioni di rubli (180 miliardi di dollari) destinati all’attività mineraria e 5,4 trilioni di rubli (66 miliardi di dollari) all’industria di trasformazione. Il progetto chiave della regione è Vostok Oil, con un investimento di 11,75 trilioni di rubli (145 miliardi di dollari) e 83.000 posti di lavoro. Nel settore della produzione di gas e dell’estrazione mineraria, i progetti principali sono Arctic LNG, i progetti di Norilsk Nickel e la Baimskaya Mining Company.