Astronomia, Sabrina Mugnos finalista al Premio COSMOS 2025

La divulgatrice scientifica e scrittrice Sabrina Mugnos è tra i finalisti del Premio COSMOS 2025, il prestigioso riconoscimento nazionale dedicato alla miglior opera di divulgazione scientifica nei campi dell’astronomia, della fisica e della matematica. Dal 10 al 12 ottobre, Sabrina Mugnos sarà a Reggio Calabria per partecipare al Festival COSMOS, manifestazione di rilevanza internazionale promossa da scienziati di fama mondiale e sostenuta dalla Società Astronomica Italiana (SAIt), con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica e avvicinare il grande pubblico ai temi della ricerca e dell’universo.

“Essere finalista del Premio COSMOS è per me un grande onore – commenta Sabrina Mugnos – e un riconoscimento che condivido con tutti coloro che credono nel valore della divulgazione come ponte tra scienza e società. Portare la meraviglia dell’universo tra le persone è la mia più grande passione”.

Insieme a lei concorreranno autori e divulgatori italiani e internazionali di alto profilo, rendendo questa esperienza un’occasione di confronto e crescita di grande valore.

Durante i giorni del Festival, Sabrina Mugnos condividerà sui propri canali video, immagini e racconti dell’evento e della splendida cornice che lo ospiterà.