Auto, Salvini: “Green Deal fallimento, follia andare avanti su solo elettrico”

All'assemblea dell'Unione industriali di Torino, Salvini torna ad attaccare il Green Deal: “la Commissione Ue non vuole riconoscere i biocarburanti”

Matteo Salvini
Foto di Mourad Balti Touati / Ansa

È una follia nel 2025 andare avanti ottusamente sulla logica del solo elettrico, che è fallimentare e penalizzante. Chiederò la vostra collaborazione per una battaglia di civiltà“. Lo ha detto il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante l’assemblea dell’Unione industriali di Torino. “Mi risulta, ahimè, che nonostante le mille pressioni e le evidenze del fallimento clamoroso del Green Deal che ha penalizzato l’Italia e tanto di più il Piemonte – ha aggiunto -, la Commissione Ue non voglia ancora riconoscere i biocarburanti come possibile alimentazione, non riconoscendone la neutralità tecnologica”.

