Auto, Salvini: “Green Deal fallimento, follia andare avanti su solo elettrico”

“È una follia nel 2025 andare avanti ottusamente sulla logica del solo elettrico, che è fallimentare e penalizzante. Chiederò la vostra collaborazione per una battaglia di civiltà“. Lo ha detto il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante l’assemblea dell’Unione industriali di Torino. “Mi risulta, ahimè, che nonostante le mille pressioni e le evidenze del fallimento clamoroso del Green Deal che ha penalizzato l’Italia e tanto di più il Piemonte – ha aggiunto -, la Commissione Ue non voglia ancora riconoscere i biocarburanti come possibile alimentazione, non riconoscendone la neutralità tecnologica”.