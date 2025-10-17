Urso: “possiamo vincere la battaglia per smantellare il Green Deal”

Dopo Matteo Salvini, anche Adolfo Urso attacca il Green Deal europeo all’assemblea annuale dell’Unione industriali di Torino. “La battaglia è durissima, perché quella del Green Deal è un’ideologia che va smantellata e pensiamo che finalmente possiamo raggiungere l’obiettivo e possiamo farlo subito“, ha detto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy in videocollegamento. “Mario Draghi ha ragione, l’Europa deve cambiare e subito” e su questo tema “il supporto di Confindustria è stato fondamentale – ha concluso -. Stiamo costruendo la maggioranza necessaria a rivoluzionare il Green Deal per renderlo compatibile con la sostenibilità sociale ed economica del Paese”.