Baviera, in arrivo una legge per abbattere i droni! E la Lettonia estende la chiusura dello spazio aereo

La Baviera intende approvare in tempi brevi una nuova legge che permetta alla polizia di abbattere i droni. Il provvedimento è già stato approvato dal governo bavarese, andrà ora all’esame del Landtag, il parlamento territoriale. La misura, ad avviso del presidente bavarese Markus Soeder, si è resa necessaria dopo il blocco dell’aeroporto di Monaco proprio per la presenza di droni e punta anche a tranquillizzare la popolazione. “Nessuna apprensione, nessuna attesa ma solo conseguenze. Abbattere invece di aspettare” ha detto Soeder. La polizia sarà anche equipaggiata per poter intervenire contro i droni, il ministro dell’Interno bavarese Joachim Herrmann ha parlato di jammer anti-drone ma non sono stati forniti ulteriori dettagli. Le competenze su questo problema saranno in capo ad un nuovo Centro per i droni e il loro abbattimento.

Tuttavia, restano aperti una serie di problemi tecnici e giuridici. La settimana scorsa l’avvistamento di droni sull’aeroporto di Monaco di Baviera ne aveva reso temporaneamente necessaria la chiusura.

Droni, la Lettonia estende la chiusura dello spazio aereo

Il governo lettone ha deciso di continuare la chiusura parziale dello spazio aereo vicino al confine con la Bielorussia e la Russia. Lo riporta Rbc-Ucraina, citando il ministero della Difesa del Paese. Il ministero non ha specificato per quanto tempo sarà in vigore la chiusura e si è limitato a precisare che sarà attiva di notte, dalle 20 alle 7.

Il ministero della Difesa ha spiegato che la decisione è stata presa a causa di incidenti che hanno comportato violazioni dello spazio aereo in altri paesi della Nato. La Lettonia aveva inizialmente chiuso lo spazio aereo su questa sezione del confine dall’11 al 18 settembre e in seguito ha esteso le restrizioni fino all’8 ottobre, solo di notte, quando i rischi dei Droni sono maggiori.