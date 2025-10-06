Droni per difendere la Germania: Reiche lancia l’appello a una produzione su larga scala

La Germania ”deve espandere la sua produzione di droni” per riuscire a ”rafforzare le proprie capacità di difesa e proteggere le infrastrutture critiche”. Lo ha dichiarato il ministro dell’economia e dell’energia tedesca, Katherina Reiche. ”Chi vuole la sovranità aerea deve costruirla. La Germania deve diventare leader nello sviluppo e nella produzione di droni. Gli eventi degli ultimi giorni lo hanno chiaramente dimostrato. Ciò di cui abbiamo bisogno è un rapido aumento della produzione e un continuo sviluppo tecnologico, soprattutto nel campo dell’intelligenza artificiale”, ha detto Reiche

Per raggiungere questo obiettivo, secondo il ministro, la Germania ”deve mobilitare tutte le risorse disponibili, comprese nuove alleanze tra industria, piccole e medie imprese, startup e ricerca”.