Bezos: “nei prossimi decenni milioni di persone vivranno nello spazio”

“Nei prossimi decenni, milioni di persone vivranno e lavoreranno nello spazio“. Lo ha detto Jeff Bezos, fondatore di Amazon e Blue Origin, intervenendo oggi all’Italian Tech Week alle Ogr di Torino, per la sua prima partecipazione in Europa a una conferenza dedicata alla tecnologia. Accolto da John Elkann, che lo ha accompagnato in sala Fucine, ha toccato i temi dell’innovazione, del futuro dell’Europa e delle sfide per le nuove generazioni. “L’Europa deve essere ottimista – ha affermato Bezos – vive un’età dell’oro ed è il momento delle startup. Troppo spesso ci sono normative che rallentano, ma avete grandi ingegneri e potenzialità per costruire un sistema globale competitivo“.

Citando il celebre discorso di John Fitzgerald Kennedy sullo sbarco sulla Luna, Bezos ha invitato i giovani a coltivare la curiosità e la resilienza: “ho sempre consigliato di studiare. Ho fondato Amazon a 20 anni, ma ho finito l’università e credo mi sia stata utile. Le grandi aziende hanno bisogno di anticonformisti: i Mavericks creano disagio, ma sono loro a fare la differenza”.

Nel dialogo, Elkann ha ricordato il rapporto con la famiglia e in particolare con il nonno Gianni, “che ha sempre stimolato la mia curiosità e insegnato il senso di responsabilità”. Bezos ha sottolineato, invece, l’importanza di saper cambiare idea: “chi ha spesso ragione è chi cambia spesso idea. Le cose evolvono rapidamente: se pensi a dieci anni devi individuare i punti fermi, ma i dettagli vanno adattati alle esigenze dei clienti. A volte si vede la cima ma non il sentiero: bisogna avere l’umiltà di ammettere di non sapere dove si sta andando. Il punto di riferimento restano i clienti”.

All’arrivo alle Ogr, Bezos, rispondendo alle domande dei cronisti ha detto: “amo Torino. Forse dovrei chiedere la cittadinanza italiana?“, ha domandato ironicamente, in riferimento al suo matrimonio a Venezia.

IA, Bezos: “costruiremo enormi data center nello spazio”

“Nei prossimi dieci anni inizieremo a costruire enormi data center da gigawatt nello spazio. Sarà il luogo ideale per realizzare questi giganteschi cluster di training, perché lì l’energia solare è disponibile in abbondanza”, ha detto ancora Bezos. “Siamo fortunati a vivere in un’epoca in cui sono in corso più di un’età dell’oro – ha detto – i viaggi spaziali, l’intelligenza artificiale, la robotica. È straordinario. Non c’è mai stato un momento migliore per essere entusiasti del futuro”.