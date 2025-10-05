Bloccati dalla neve sul Lagorai, 3 escursionisti salvati in Trentino

Tre escursionisti tra i 25 e i 39 anni, provenienti dalle province di Vicenza e Venezia, sono stati soccorsi nella notte sul Lagorai Orientale, in Trentino, vicino a Cima Bragarolo. I 3 avevano pianificato di passare la notte al bivacco Aldo Moro, ma lo hanno trovato inagibile. Bagnati e fuori sentiero a causa di pioggia e neve, hanno chiamato i soccorsi poco dopo l’una. La centrale di emergenza ha attivato la stazione di Moena del Soccorso alpino, che ha raggiunto il gruppo seguendo il sentiero 376. I 3, illesi ma infreddoliti, sono stati rifocillati e condotti a Passo Rolle, dove avevano l’auto. L’intervento si è concluso alle 8 del mattino.