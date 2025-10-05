Risveglio invernale in Trentino-Alto Adige: 15 cm di neve sulle Dolomiti, -12°C sui rilievi

Risveglio invernale in Alto Adige: la neve è tornata a imbiancare le montagne, con accumuli fino a 15 cm sulle Dolomiti, come riporta il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Nelle vallate domina il freddo, mentre in quota le temperature sono crollate bruscamente: a 3mila metri si registrano già -12°C. La neve è scesa fino ai 1.700 metri di altitudine, ricoprendo con un leggero manto bianco anche alcuni tracciati delle piste da sci. Per fronteggiare il freddo anticipato, il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati ha disposto l’avvio straordinario degli impianti di riscaldamento domestici: da domani sarà possibile accenderli per un massimo di 7 ore al giorno. La misura deroga al regolamento previsto per la zona climatica E, che consente normalmente l’accensione solo tra il 15 ottobre e il 15 aprile.

I principali passi e le vette del Trentino sono ricoperte di neve, da Campolongo al Sella, dal Pordoi al Gardena e dal Catinaccio al Lagorai. Con il crollo delle temperature, sopra i 1.800 metri sono arrivate le nevicate. Imbiancata la Marmolada, dove la colonnina di mercurio è scesa a -10°C, e il gruppo del Latemar e passo Valles.

