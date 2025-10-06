Bloccati sull’Everest dopo forti nevicate, in salvo gruppo di 350 escursionisti

Un gruppo di 350 turisti, rimasto bloccato sul versante orientale del Monte Everest a causa di una forte nevicata, è riuscito a mettersi in salvo: è quanto ha comunicato il media center della contea di Tingri, nella prefettura di Shigatse, in Tibet. Secondo quanto riportato su WeChat, tutti gli escursionisti hanno raggiunto il punto di ritrovo nell’insediamento di Qudang e si trovano in buone condizioni di salute. Le squadre di soccorso hanno inoltre stabilito un contatto con oltre 200 altri escursionisti, che stanno progressivamente raggiungendo l’area di raccolta accompagnati dai soccorritori.

Ieri il quotidiano cinese Sanxiang Dushibao aveva segnalato che circa un migliaio di turisti erano rimasti intrappolati sul versante orientale della montagna, costretti a ripararsi in tende a quota 4.900 metri.