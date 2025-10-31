Blue Origin testa con successo il razzo New Glenn, nuovo passo verso Marte

Un nuovo passo verso Marte per Blue Origin. Nella notte l’azienda fondata da Jeff Bezos ha completato con successo un test di fuoco statico del suo razzo New Glenn presso il Launch Complex 36 della Cape Canaveral Space Force Station, in Florida. Il test, durato circa 40 secondi, ha visto l’accensione dei 7 motori BE-4, segnando una tappa cruciale in vista del primo lancio operativo del vettore. La missione inaugurale sarà quella della NASA denominata EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), che prevede l’invio di 2 sonde gemelle in orbita attorno a Marte per studiarne l’atmosfera e le interazioni con il vento solare. Si tratta della prima missione scientifica multi-sonda dell’Agenzia Spaziale americana diretta verso il Pianeta Rosso.

Con i suoi 98 metri di altezza, New Glenn rappresenta uno dei più imponenti razzi mai costruiti. Blue Origin tenterà di recuperare il primo stadio con un atterraggio propulsivo sulla piattaforma oceanica “Jacklyn”, dedicata alla madre di Bezos. Se il recupero del booster – battezzato Never Tell Me the Odds – avrà successo, verrà riutilizzato per una futura missione destinata a trasportare il lander lunare Blue Moon Mk.1, parte del programma Artemis della NASA.