BP avvia un altro giacimento di petrolio e gas: è il sesto grande progetto

BP ha avviato il giacimento di petrolio e gas di Murlach nel Mare del Nord britannico, il sesto grande progetto lanciato dalla major fino a quest’anno, nell’ambito del suo obiettivo di avere 10 nuovi giacimenti di petrolio e gas operativi entro il 2027. Murlach aggiunge una produzione netta di picco di circa 15.000 barili di petrolio equivalente al giorno al progetto Eastern Trough Area Project (ETAP) gestito da BP nel Mare del Nord centrale, un hub operativo da 27 anni. Il progetto Murlach nel 2023 ha ricevuto le approvazioni governative e normative e ha comportato la riqualificazione di un giacimento originariamente operativo all’inizio degli anni 2000.

BP ha acquisito la licenza del giacimento dopo che era stata ceduta dal precedente operatore. I 6 progetti lanciati quest’anno dalla società britannica aggiungono circa 150.000 boed di produzione netta di picco combinata e la aiuteranno a raggiungere l’obiettivo di un’ulteriore produzione netta di picco combinata di 250.000 boed entro la fine del 2027.

Le reazioni sul progetto

“Questi progetti riflettono la capacità di BP di aumentare in modo sicuro la produzione per soddisfare la domanda globale di energia, mantenendo al contempo un’attenzione costante al ritorno per gli azionisti. Evidenziano inoltre la nostra attenzione all’efficienza, con 4 progetti avviati in anticipo sui tempi previsti”, ha dichiarato Ewan Drummond, vicepresidente progetti di BP. “Nel Mare del Nord, BP cerca di identificare opportunità che possono essere sviluppate utilizzando le infrastrutture esistenti per gestire efficacemente gli hub petroliferi e del gas consolidati per l’intera durata della loro attività”, ha affermato Doris Reiter, vicepresidente senior di BP Mare del Nord.

All’inizio di quest’anno, la major ha annunciato un’importante revisione della strategia per ridurre gli investimenti nelle energie rinnovabili e concentrarsi sul suo core business, la produzione di petrolio e gas, sotto la pressione degli investitori per aumentare il ritorno per gli azionisti. Secondo la nuova strategia, BP punterà ad avviare 10 nuovi importanti progetti upstream entro la fine del 2027 e altri 8-10 progetti entro la fine del 2030. Si prevede inoltre che la produzione aumenterà fino a 2,3-2,5 milioni di barili al giorno nel 2030, con una capacità destinata ad aumentare fino al 2035.