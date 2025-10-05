Campi Flegrei, concluso lo sciame sismico: 13 terremoti

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 19:59 del 04/10/2025 (UTC 17:59) e costituito in via preliminare da 13 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (12 localizzati) e magnitudo massima Md = 3.3 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei“. Si ricordi che la definizione di inizio e fine di uno sciame sismico nei Campi Flegrei segue dei criteri precisi.

Di seguito l’elenco complessivo degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0: