Campi Flegrei, concluso lo sciame sismico: 13 terremoti

Concluso lo sciame sismico costituito da 13 terremoti, localizzati nell’area dei Campi Flegrei

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 19:59 del 04/10/2025 (UTC 17:59) e costituito in via preliminare da 13 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (12 localizzati) e magnitudo massima Md = 3.3 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei“. Si ricordi che la definizione di inizio e fine di uno sciame sismico nei Campi Flegrei segue dei criteri precisi.

Di seguito l’elenco complessivo degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0:

