Terremoto Campi Flegrei, scosse nella notte: la più forte di magnitudo 3.3 | DATI e MAPPE

Una notte di lieve agitazione ai Campi Flegrei, dove tra le 00:50 e le 02:02 sono state registrate cinque scosse di terremoto. La prima, e più intensa, è avvenuta alle 00:50 con una magnitudo 3.3 e una profondità di 2,4 chilometri. Dopo la scossa principale, l’Osservatorio Vesuviano dell’INGV ha rilevato altre quattro repliche di minore intensità: 1.2, 1.5, 1.4 e 1.9, tutte concentrate nella stessa area vulcanica. Lo sciame sismico rientra nel quadro di bradisismo che da mesi interessa la zona flegrea. L’INGV continua a monitorare costantemente la situazione.