Terremoto nello Stretto di Messina: la terra continua a tremare | DATI e MAPPE

La terra torna a tremare tra Calabria e Sicilia. Dopo il terremoto registrato nella zona di Oliveri (ME), una nuova scossa è stata avvertita nella notte nello Stretto di Messina. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma di magnitudo 3.0 si è verificato alle 00:47, con una profondità di 15,3 chilometri. La zona dello Stretto di Messina è da sempre un’area ad alta sismicità.