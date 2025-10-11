Campi Flegrei, concluso sciame sismico: 17 terremoti a Pozzuoli

Concluso lo sciame sismico costituito da 17 terremoti localizzati nell’area dei Campi Flegrei

campi flegrei

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuolila conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 04:05 del 11/10/2025 (UTC 02:05) e costituito in via preliminare da 17 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (17 localizzati) e magnitudo massima Md = 1.8 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei“. Si ricordi che la definizione di inizio e fine di uno sciame sismico nei Campi Flegrei segue dei criteri precisi. Di seguito l’elenco complessivo degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0:

terremoti pozzuoli

