Scosse di terremoto Pozzuoli, in corso sciame sismico ai Campi Flegrei

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore locali 04:05 (UTC 02:05) del 11/10/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 11 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (11 localizzati) e una magnitudo massima Md = 1.4 ± 0.3“, viene spiegato in una nota.

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

– Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

– Protezione Civile: 081/18894400

“In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“, conclude la nota. Di seguito l’elenco degli eventi con magnitudo Md ≥ 1.0: