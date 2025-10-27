Cervinia sotto la neve: mezzo metro a Plan Maison, scenario meteo da pieno inverno a fine ottobre

La stagione invernale bussa in anticipo a Plan Maison (2545 m), sopra Breuil-Cervinia: circa 20 cm di neve fresca nelle ultime ore hanno portato il manto complessivo vicino a mezzo metro, con paesaggi da pieno inverno e condizioni tipiche d’inizio stagione sciistica. I bollettini indicano una quota neve stabile tra 1500 e 2000 metri, favorendo nuovi apporti proprio nell’area di Plan Maison. Le nevicate odierne si sommano ai depositi dei giorni precedenti: il manto nevoso totale è stimato tra 45 e 50 cm. Vento e compattazione modulano localmente gli spessori, ma il colpo d’occhio è quello delle grandi occasioni.

Neve anche in paese e temperature in calo

A Breuil-Cervinia (circa 2000 m) gli accumuli sono più contenuti ma in aumento, con altri 10–20 cm attesi entro sera. Le temperature restano su valori pienamente invernali e nelle prossime ore sono possibili deboli nevicate con venti moderati dai quadranti occidentali.

Un anticipo d’inverno sulle Alpi

L’episodio conferma un finale di ottobre dinamico sull’arco alpino occidentale, con una sequenza di perturbazioni fredde capace di riportare la neve a quote insolitamente basse per il periodo. Per gli operatori turistici è un segnale incoraggiante in vista dell’avvio della stagione sciistica; per gli appassionati, la conferma che il meteo alpino in autunno può cambiare rapidamente, alternando finestre stabili a irruzioni più fredde.

