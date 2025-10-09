Clima: settembre 2025 più fresco di 2023 e 2024 sulla Terra. In Europa anomalie fredde a ovest | DETTAGLI

Il Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell’aria superficiale e del mare, nella copertura di ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. La maggior parte dei risultati riportati si basa sul set di dati di rianalisi ERA5, che utilizza miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo. Ecco i dettagli del bollettino relativo al mese di settembre 2025.

Temperatura dell’aria superficiale e della superficie del mare

Temperature globali

Settembre 2025 è stato il terzo settembre più caldo a livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale ERA5 di 16,11°C , 0,66°C in più rispetto alla media di settembre del periodo 1991-2020.

con una temperatura media dell’aria superficiale ERA5 di , 0,66°C in più rispetto alla media di settembre del periodo 1991-2020. Settembre 2025 è stato di 0,27°C più freddo del settembre più caldo mai registrato, quello del 2023, e solo di 0,07°C più freddo di settembre 2024.

Settembre 2025 è stato di 1,47°C superiore alla media stimata per il periodo 1850-1900, utilizzata per definire il livello preindustriale.

La temperatura media su 12 mesi, da ottobre 2024 a settembre 2025, è stata di 0,63°C superiore alla media del periodo 1991-2020 e di 1,51°C superiore al livello preindustriale.

Secondo Samantha Burgess, Responsabile Strategico per il Clima: “la temperatura globale di settembre 2025 è stata la terza più calda mai registrata, quasi alla stessa temperatura di settembre 2024, meno di un decimo di grado in meno. A distanza di un anno, il contesto della temperatura globale rimane pressoché invariato, con temperature persistentemente elevate della superficie terrestre e marina che riflettono la continua influenza dell’accumulo di gas serra nell’atmosfera”.

Europa e altre regioni

La temperatura media sul territorio europeo a settembre 2025 è stata di 15,95°C , 1,23°C in più rispetto alla media di settembre del periodo 1991-2020, classificandosi al quinto posto nella classifica mensile. Questo valore si discosta solo marginalmente (entro 0,04°C) dal quarto valore più caldo del 2018 e dal sesto del 2011.

, 1,23°C in più rispetto alla media di settembre del periodo 1991-2020, classificandosi al nella classifica mensile. Questo valore si discosta solo marginalmente (entro 0,04°C) dal quarto valore più caldo del 2018 e dal sesto del 2011. Le temperature atmosferiche più marcatamente superiori alla media sono state registrate in Fennoscandia e nell’Europa orientale.

Temperature inferiori alla media sono state osservate solo su alcune parti dell’Europa occidentale e in genere sono state inferiori di meno di un grado rispetto alla media.

sono state osservate solo su alcune parti dell’Europa occidentale e in genere sono state inferiori di meno di un grado rispetto alla media. Al di fuori dell’Europa, le temperature sono state più elevate della media in Canada, parti della Groenlandia, la Siberia nordoccidentale e le regioni costiere adiacenti, nonché su ampie zone dell’Antartide.

Le uniche grandi regioni a livello globale con anomalie termiche negative pronunciate sono state la Siberia centro-settentrionale, l’Australia occidentale e parti dell’Antartide orientale.

Temperatura della superficie del mare

La temperatura media globale della superficie del mare (SST) per settembre 2025 è stata di 20,72°C , il terzo valore più alto mai registrato per il mese, 0,20°C in meno rispetto al record di settembre 2023.

, il 0,20°C in meno rispetto al record di settembre 2023. La maggior parte del Pacifico settentrionale ha continuato a registrare SST molto superiori alla media, con picchi record in alcune aree. Al contrario, le SST sono state vicine o inferiori alla media del periodo 1991-2020 nel Pacifico equatoriale centrale e orientale, riflettendo le condizioni ENSO-neutrali.

In Europa, si sono registrate temperature superficiali (SST) molto superiori alla media, se non addirittura record, in un’ampia regione dal Mare di Norvegia al Mare di Kara; nel Mediterraneo, le SST sono state per lo più molto superiori alla media, soprattutto nelle parti occidentali e centrali del bacino.

Ghiaccio marino

Nell’ Artico , l’estensione giornaliera del ghiaccio marino ha raggiunto il suo 14° minimo annuale più basso nelle registrazioni satellitari, mentre l’estensione mensile si è classificata al 13° posto, con un calo del 12% rispetto alla media, ben al di sopra del minimo storico del -32% osservato a settembre 2012.

, l’estensione giornaliera del ghiaccio marino ha raggiunto il suo nelle registrazioni satellitari, mentre l’estensione mensile si è classificata al 13° posto, con un calo del 12% rispetto alla media, ben al di sopra del minimo storico del -32% osservato a settembre 2012. A livello regionale, le concentrazioni di ghiaccio marino inferiori alla media sono state più pronunciate a nord delle Svalbard e della Terra di Francesco Giuseppe e nel Mare di Beaufort.

Intorno all’ Antartide , l’estensione giornaliera di ghiaccio marino ha raggiunto il suo terzo massimo annuale più basso , mentre l’estensione mensile si è classificata al quarto posto, con un calo di circa il 5% rispetto alla media, dopo il 2023 (-9%) e il 2024 (-7%).

, l’estensione giornaliera di ghiaccio marino ha raggiunto il suo , mentre l’estensione mensile si è classificata al quarto posto, con un calo di circa il 5% rispetto alla media, dopo il 2023 (-9%) e il 2024 (-7%). Concentrazioni di ghiaccio marino inferiori alla media intorno all’Antartide sono state più pronunciate nel Mare di Bellingshausen e nel settore dell’Oceano Indiano, mentre altrove si sono registrate concentrazioni vicine o superiori alla media.

Eventi idrologici salienti