Clima: settembre 2025 più fresco di 2023 e 2024 sulla Terra. In Europa anomalie fredde a ovest | DETTAGLI

Il Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell’aria superficiale e del mare, nella copertura di ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. La maggior parte dei risultati riportati si basa sul set di dati di rianalisi ERA5, che utilizza miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo. Ecco i dettagli del bollettino relativo al mese di settembre 2025.
Temperatura dell’aria superficiale e della superficie del mare
Temperature globali
- Settembre 2025 è stato il terzo settembre più caldo a livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale ERA5 di 16,11°C, 0,66°C in più rispetto alla media di settembre del periodo 1991-2020.
- Settembre 2025 è stato di 0,27°C più freddo del settembre più caldo mai registrato, quello del 2023, e solo di 0,07°C più freddo di settembre 2024.
- Settembre 2025 è stato di 1,47°C superiore alla media stimata per il periodo 1850-1900, utilizzata per definire il livello preindustriale.
- La temperatura media su 12 mesi, da ottobre 2024 a settembre 2025, è stata di 0,63°C superiore alla media del periodo 1991-2020 e di 1,51°C superiore al livello preindustriale.
Secondo Samantha Burgess, Responsabile Strategico per il Clima: “la temperatura globale di settembre 2025 è stata la terza più calda mai registrata, quasi alla stessa temperatura di settembre 2024, meno di un decimo di grado in meno. A distanza di un anno, il contesto della temperatura globale rimane pressoché invariato, con temperature persistentemente elevate della superficie terrestre e marina che riflettono la continua influenza dell’accumulo di gas serra nell’atmosfera”.
Europa e altre regioni
- La temperatura media sul territorio europeo a settembre 2025 è stata di 15,95°C, 1,23°C in più rispetto alla media di settembre del periodo 1991-2020, classificandosi al quinto posto nella classifica mensile. Questo valore si discosta solo marginalmente (entro 0,04°C) dal quarto valore più caldo del 2018 e dal sesto del 2011.
- Le temperature atmosferiche più marcatamente superiori alla media sono state registrate in Fennoscandia e nell’Europa orientale.
- Temperature inferiori alla media sono state osservate solo su alcune parti dell’Europa occidentale e in genere sono state inferiori di meno di un grado rispetto alla media.
- Al di fuori dell’Europa, le temperature sono state più elevate della media in Canada, parti della Groenlandia, la Siberia nordoccidentale e le regioni costiere adiacenti, nonché su ampie zone dell’Antartide.
- Le uniche grandi regioni a livello globale con anomalie termiche negative pronunciate sono state la Siberia centro-settentrionale, l’Australia occidentale e parti dell’Antartide orientale.
Temperatura della superficie del mare
- La temperatura media globale della superficie del mare (SST) per settembre 2025 è stata di 20,72°C, il terzo valore più alto mai registrato per il mese, 0,20°C in meno rispetto al record di settembre 2023.
- La maggior parte del Pacifico settentrionale ha continuato a registrare SST molto superiori alla media, con picchi record in alcune aree. Al contrario, le SST sono state vicine o inferiori alla media del periodo 1991-2020 nel Pacifico equatoriale centrale e orientale, riflettendo le condizioni ENSO-neutrali.
- In Europa, si sono registrate temperature superficiali (SST) molto superiori alla media, se non addirittura record, in un’ampia regione dal Mare di Norvegia al Mare di Kara; nel Mediterraneo, le SST sono state per lo più molto superiori alla media, soprattutto nelle parti occidentali e centrali del bacino.
Ghiaccio marino
- Nell’Artico, l’estensione giornaliera del ghiaccio marino ha raggiunto il suo 14° minimo annuale più basso nelle registrazioni satellitari, mentre l’estensione mensile si è classificata al 13° posto, con un calo del 12% rispetto alla media, ben al di sopra del minimo storico del -32% osservato a settembre 2012.
- A livello regionale, le concentrazioni di ghiaccio marino inferiori alla media sono state più pronunciate a nord delle Svalbard e della Terra di Francesco Giuseppe e nel Mare di Beaufort.
- Intorno all’Antartide, l’estensione giornaliera di ghiaccio marino ha raggiunto il suo terzo massimo annuale più basso, mentre l’estensione mensile si è classificata al quarto posto, con un calo di circa il 5% rispetto alla media, dopo il 2023 (-9%) e il 2024 (-7%).
- Concentrazioni di ghiaccio marino inferiori alla media intorno all’Antartide sono state più pronunciate nel Mare di Bellingshausen e nel settore dell’Oceano Indiano, mentre altrove si sono registrate concentrazioni vicine o superiori alla media.
Eventi idrologici salienti
- A settembre 2025, il clima è stato più piovoso della media nell’Europa nordoccidentale e centrale, in Fennoscandia, lungo la costa orientale del Mar Nero e in alcune parti d’Italia e nelle regioni costiere della Croazia e della Spagna orientale. In alcuni casi, forti piogge hanno causato inondazioni e conseguenti disagi.
- La maggior parte della Penisola Iberica, la costa norvegese, gran parte dell’Italia peninsulare, i Balcani, così come alcune parti dell’Ucraina e della Russia occidentale, sono state più secche della media.
- Al di fuori dell’Europa, condizioni più piovose della media si sono registrate negli Stati Uniti sudoccidentali e centrali, in Alaska, nel Messico nordoccidentale e in alcune regioni di Brasile, Argentina e Cile. Anche nel Corno d’Africa settentrionale, nella Penisola Arabica meridionale, in Pakistan e nell’India nordoccidentale, in Asia centrale e nella Cina orientale, il clima è stato più piovoso della media. In molte di queste regioni, le forti precipitazioni hanno causato inondazioni, spesso associate al transito di cicloni tropicali.
- Il clima è stato più secco della media in alcune parti del Canada, degli Stati Uniti orientali e del Messico nordorientale, nella Russia settentrionale e più orientale, nel nord del subcontinente indiano, così come in Uruguay e in parte del Brasile.