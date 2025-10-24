Covid, Pregliasco alla Commissione d’inchiesta: “pagato da Big Pharma”

Nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, il Professor Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università degli studi di Milano, membro del Cts Lombardia durante la pandemia, ha ammesso di aver avuto rapporti diretti di finanziamento con diversi soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario. “Negli ultimi quattro anni ho avuto rapporti diretti di finanziamento con i seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario: Gsk, Sequirus, Bayer, Janssen, Sanofi, Bausch & Lomb, Lilly, Pfizer, Moderna, Novavax, Procter & Gamble”, ha affermato. Si tratta di grandi produttori di vaccini Covid, il che ha scatenato le polemiche riguardo il suo coinvolgimento con “Big Pharma” e le sue dichiarazioni sulla bontà delle dosi inoculate a milioni di persone durante la pandemia. Anche durante l’audizione stessa, Pregliasco ha ribadito che “il vaccino ha una buona sicurezza ed effetti avversi non particolarmente pesanti”.

Pregliasco ha affermato che si tratta di una problematica che riguarda “tutta la ricerca biomedica e chi lavora in questo campo”, per poi aggiungere: “forse sono più indipendente di altri perché ho ricevuto finanziamenti da più aziende”.

Nel corso dell’audizione, Pregliasco ha difeso le scelte del governo in tema di lockdown, chiusura delle scuole e campagne vaccinali.

Le reazioni

“Il professor Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’università degli studi di Milano, nel corso dell’audizione odierna della Commissione Covid ha ammesso di aver avuto negli ultimi 4 anni rapporti diretti di finanziamento con diversi soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario. Come Fratelli d’Italia riteniamo non attendibili e quindi inutilizzabili audizioni di esperti che hanno conflitti di interessi di questo tipo e stupisce che un aspetto così importante non sia stato evidenziato e denunciato anche da chi per anni ha fatto dell’onestà e della trasparenza una vera e propria bandiera politica“, ha affermato in una nota il deputato Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Covid.

Antonella Zedda, vicepresidente dei senatori di Fdi, afferma: “chi prende soldi da produttori di farmaci non è terzo nel giudicare la questione vaccini. La politica ha fatto i conti con Mani pulite, anche in campo scientifico devono esserci chiarezza e onestà”.

Elisabetta Gardini, Deputato di Fratelli d’Italia e Vicecapogruppo di FdI Camera, ha scritto sui social: “ci hanno zittiti, insultati, censurati, rinchiusi, inseguiti con i droni. E oggi scopriamo che chi ci faceva la morale in TV era finanziato da Big Pharma. Altro che scienza “indipendente”. È tempo di verità e giustizia per chi ha pagato il prezzo più alto”.