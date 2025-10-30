Doppio spettacolo in Islanda: Reykjavík imbiancata dalla neve sotto l’aurora | FOTO

Doppio spettacolo ieri sera a Reykjavík: la capitale dell’Islanda era imbiancata da una nevicata storica mentre il suo cielo era illuminato dalle luci colorate dall’aurora boreale. Mentre la città si godeva una nevicata record per il mese di ottobre, anche l’aurora ha voluto fare la sua parte per incantare residenti e turisti con uno spettacolo mozzafiato, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. La danza di luci nel cielo è stata causata da un flusso di vento solare veloce proveniente da un grande buco coronale rivolto verso la Terra che ha continuato a colpire il campo magnetico terrestre. I meteorologi dello Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA avevano previsto possibili condizioni di tempesta geomagnetica minore (G1) dal 29 al 30 ottobre, con la possibilità di tempeste moderate più intense (G2) se le condizioni dovessero intensificarsi.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione del campo magnetico terrestre causata dall’interazione con particelle cariche provenienti dal Sole. Può influenzare le comunicazioni satellitari, i sistemi GPS e, nei casi più intensi, le reti elettriche.

Il fenomeno dell’aurora: quando il cielo si accende

L’effetto più spettacolare delle tempeste geomagnetiche è la formazione delle aurore, dette boreali nell’emisfero Nord e australi in quello Sud. Quando le particelle cariche del vento solare – protoni ed elettroni – entrano in collisione con le molecole dell’atmosfera terrestre, queste ultime si eccitano e rilasciano luce visibile: un bagliore che danza nel cielo, variando dal verde smeraldo al rosso, viola o blu, a seconda del gas coinvolto (ossigeno o azoto) e dell’altitudine in cui avviene l’interazione.

Normalmente, le aurore si osservano solo alle alte latitudini – Scandinavia, Canada, Alaska – ma durante eventi particolarmente intensi possono estendersi molto più a Sud, regalando visioni mozzafiato a regioni che raramente ne sono testimoni.