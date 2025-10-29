Un ottobre insolito in Islanda: la neve a Reykjavík batte ogni previsione

La capitale islandese, Reykjavík, ha registrato una nevicata eccezionale in questo periodo dell’anno, stabilendo un nuovo record storico per la profondità della neve nel mese di ottobre. Secondo le misurazioni dell’Ufficio Meteorologico Islandese (Veðurstofan), la neve ha raggiunto uno spessore di 27 cm, superando di gran lunga il precedente primato per il mese. Il precedente record per Reykjavík a ottobre risaliva al lontano 22 ottobre 1921, quando la neve raggiunse i 15 cm. La profondità di 27 cm misurata ieri rappresenta dunque la nevicata più abbondante registrata ad ottobre da quando sono iniziate le misurazioni nella capitale. Il dato che si avvicinava di più al vecchio record era di 13 cm, misurati l’8 ottobre 2013.

La neve a Reykjavík, un evento raro per ottobre

Come sottolineato dal Veðurstofan, la neve ad ottobre a Reykjavík è generalmente scarsa o assente. Il periodo di riferimento 1991-2020 indica che la capitale non registra in media alcuna giornata completamente innevata in questo mese.

A titolo di confronto, la massima profondità di neve mai registrata a Reykjavík in assoluto è stata di 55 cm, il 18 gennaio 1937, seguita da 51 cm il 26 febbraio 2017. Anche l’Aeroporto di Keflavík ha registrato una notevole nevicata, con 18 cm ieri mattina, sebbene il record di ottobre rimanga di 25 cm, misurati nel 2005.

Previsioni Meteo

Le previsioni indicano un clima generalmente freddo per la giornata. Mentre si prospettano schiarite nel Sud/Ovest (inclusa la zona della capitale), dove i residenti avranno l’opportunità di spalare e pulire la neve nonostante le temperature rigide, altrove la situazione sarà diversa. È in vigore un’allerta gialla fino alle 10 per il Sud/Est del Paese a causa di nevicate significative o nevischio nella prima parte della giornata. Il Nord sarà interessato da rovesci di neve.

Il vento soffierà da nord con velocità tra i 5 e i 13 metri al secondo, con temperature che oscilleranno tra 0°C e -7°C durante il giorno. Si prevede un aumento del vento da Ovest e nuove nevicate al Nord.