Giornata storica a Reykjavík, 27 cm di neve: record infranto dopo un secolo | FOTO

Martedì 28 ottobre, la capitale islandese ha vissuto una giornata storica e difficile: con 27 centimetri di neve registrati a mezzogiorno, Reykjavík ha battuto ogni precedente record di innevamento per il mese di ottobre, superando quello del 1921. Le previsioni avevano annunciato un peggioramento delle condizioni meteo, ma la tempesta di neve si è rivelata più intensa e rapida del previsto, sorprendendo molti automobilisti. Numerosi veicoli, spesso ancora dotati di pneumatici estivi, sono rimasti bloccati o abbandonati lungo le strade della capitale. Le operazioni di sgombero neve sono iniziate già alle 4 del mattino, concentrandosi sulle arterie principali e sui percorsi pedonali. Gli interventi sono proseguiti per tutta la giornata, mentre le precipitazioni continuavano a cadere copiose.

Nel primo pomeriggio, la Polizia della capitale e la Protezione civile hanno invitato la popolazione a rientrare a casa entro le 15:00 e ad evitare spostamenti non necessari. L’appello sembra essere stato ampiamente seguito dai cittadini. Il Servizio meteorologico islandese aveva emesso allerte arancioni per forti nevicate e visibilità ridotta nel sud-ovest, poi declassate a gialle nel corso del pomeriggio. Le avvertenze restano tuttavia in vigore fino a mercoledì mattina, con raccomandazioni alla prudenza e all’aggiornamento costante delle previsioni.

La situazione a Reykjavík

Nonostante il caos sulle strade, Reykjavík ha mantenuto attivi molti servizi essenziali, sospendendo però le attività non urgenti. Sul fronte dei trasporti aerei, Icelandair ha cancellato tutti i voli programmati dopo mezzogiorno, mentre i collegamenti delle compagnie straniere da e per l’aeroporto di Keflavík risultano in gran parte operativi, pur con alcuni ritardi. Secondo il meteorologo Óli Þór Árnason, il peggio sembra passato: le precipitazioni sono diminuite sensibilmente nel tardo pomeriggio e non sono previste nuove nevicate sulla penisola di Reykjanes e nell’area della capitale durante la notte.

Le condizioni dovrebbero migliorare gradualmente nel corso di mercoledì, mentre il Paese si prepara a lasciare alle spalle una delle giornate più nevose e movimentate dell’autunno islandese.