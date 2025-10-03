Droni, la risposta della Danimarca: schierati caccia F-35 e fregata nel Baltico

Due jet da Skrydstrup e la fregata Niels Juel partecipano alla missione “Sentinella dell’Est” dopo le incursioni di droni russi nello spazio aereo polacco

Danimarca caccia fregata
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

La Danimarca ha annunciato oggi di aver messo in stand by due caccia F-35 e la fregata Niels Juel a difesa della Polonia e del fronte est della Nato contro le minacce provenienti da Russia e Bielorussia. Secondo quanto riferito dalle forze armate danesi, i caccia sono schierati nella della base di Skrydstrup, nella penisola meridionale dello Jutland, mentre la fregata Niels Juel, equipaggiata con radar, sensori e con un elicottero, è in navigazione nel Baltico. Il dispositivo fa parte della missione ‘Sentinella dell’Est‘ della Nato, istituita nei giorni scorsi, dopo la violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi. La durata della missione, è stato precisato, è collegata alle necessità operative.

