Droni, la risposta della Danimarca: schierati caccia F-35 e fregata nel Baltico

La Danimarca ha annunciato oggi di aver messo in stand by due caccia F-35 e la fregata Niels Juel a difesa della Polonia e del fronte est della Nato contro le minacce provenienti da Russia e Bielorussia. Secondo quanto riferito dalle forze armate danesi, i caccia sono schierati nella della base di Skrydstrup, nella penisola meridionale dello Jutland, mentre la fregata Niels Juel, equipaggiata con radar, sensori e con un elicottero, è in navigazione nel Baltico. Il dispositivo fa parte della missione ‘Sentinella dell’Est‘ della Nato, istituita nei giorni scorsi, dopo la violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi. La durata della missione, è stato precisato, è collegata alle necessità operative.