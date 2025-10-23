Ecoemozioni: come comprendere e trasformare le nostre emozioni climatiche

“Viviamo in un tempo strano. Abbiamo tante informazioni sul cambiamento climatico, ma spesso ci sentiamo piccoli, confusi, impotenti. Le notizie parlano di siccità, alluvioni, ghiacciai che si sciolgono. Alcuni di noi si arrabbiano, altri si spaventano, altri ancora si chiudono nel silenzio. Ed è normale. Nessuno ci ha insegnato come convivere con tutto questo. Il cambiamento climatico ha un impatto non solo sulla salute fisica, ma anche sul benessere psicologico, e l’ansia ambientale è un disagio sempre più diffuso, che colpisce soprattutto i più giovani: c’è la “solastalgia”, la nostalgia che colpisce chi assiste alla degradazione dell’ambiente in cui vive. L’”ecoansia”, l’ansia per ciò che potrà accadere al pianeta in futuro. L’«ecoparalisi», l’incapacità di agire perché ci si sente sopraffatti. Ma esistono anche emozioni climatiche positive, come la “biofilia” e l’”eutierria”, che attraverso un ritrovato legame con la natura permettono di sentirsi meglio e di agire”. Ecoemozioni è una piccola guida di sopravvivenza al pianeta che cambia: è un manuale Erickson illustrato per ragazze e ragazzi, pensato per dare risposte a domande finora inascoltate, mettere ordine al proprio groviglio interiore e chiamare le emozioni con il loro nome. Attraverso esercizi e spunti di autoriflessione, vuole essere uno strumento pratico per aiutare a diventare più consapevoli e a trasformare un ostacolo in un motore di cambiamento.

“Parlare di ecoemozioni -“emozioni climatiche” – capirle e accoglierle, è infatti il primo passo per prendersi cura di se stessi e del pianeta. Solo così, le emozioni ambientali possono diventare un motore di cambiamento: perché solo se stiamo bene dentro possiamo immaginare un futuro diverso e, insieme, costruirlo”.

Prezzo: 15,00 euro

Pagine: 96

In libreria dal: 24 ottobre.