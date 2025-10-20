Energia, BP ed Eni festeggiano una nuova scoperta con “proprietà eccezionali” del giacimento

Oggi BP ha confermato una scoperta di petrolio e gas nel bacino di Orange, al largo della Namibia, dove le grandi compagnie petrolifere hanno effettuato diverse importanti scoperte negli ultimi anni. Il colosso energetico britannico – che partecipa alla licenza esplorativa tramite la sua società 50/50 con Eni, Azule Energy – può confermare i risultati preliminari del pozzo esplorativo Volans-1X, come riportato dall’operatore Rhino Resources all’inizio di questo mese. La licenza di esplorazione petrolifera 85 (PEL85), dove è stato perforato il pozzo, è gestita da Rhino Resources con una partecipazione del 42,5%.

I co-venturer sono Azule Energy con il 42,5%, NAMCOR con il 10% e Korres Investments con il 5%. “Il pozzo esplorativo ha incontrato 26 metri di payout netto in giacimenti ricchi di gas condensato, con il giacimento che mostra eccellenti proprietà petrofisiche e nessun contatto con l’acqua osservato”, ha dichiarato oggi BP. Le analisi di laboratorio iniziali di due campioni hanno indicato un elevato rapporto condensato/gas con una densità del liquido di circa 40° API. I risultati sono in fase di ulteriore valutazione.

I dettagli sul pozzo Volans-1X

Il pozzo Volans-1X rappresenta la terza importante scoperta di petrolio e gas nel 2025 per i partner di Azule Energy, dopo la scoperta di petrolio leggero Capricornus-1X in Namibia e la scoperta di gas Gajajeira-01 in Angola. Altre grandi compagnie petrolifere e del gas, tra cui Shell, TotalEnergies e la portoghese Galp, hanno già effettuato importanti scoperte al largo della Namibia. Le scoperte di Graff da parte di Shell e Venus da parte di TotalEnergies hanno dato il via alla corsa all’esplorazione nelle acque namibiane.

La Namibia spera di diventare la prossima Guyana, ma manca di infrastrutture per accelerare le scoperte, il che le rende più costose e difficili da sviluppare e monetizzare. BP – che a febbraio ha annunciato un importante riassetto della strategia per ridurre gli investimenti nelle energie rinnovabili e concentrarsi sul suo core business di petrolio e gas – quest’anno ha effettuato 11 scoperte esplorative in diversi bacini, tra cui la scoperta dell’Estremo Sud nel Golfo d’America e un’importante scoperta nel blocco Bumerangue nel prolifico bacino di Santos in Brasile, la più grande scoperta della major britannica in 25 anni.