Una forte scossa di terremoto ha colpito la Turchia alle 22:48 locali (le 20:48 italiane) di oggi, lunedì 27 ottobre. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 6 avvenuto nella zona di Sindirgi, nella Turchia occidentale, ad una profondità di 9km. Si temono danni, considerata la superficialità dell’evento.
Forte scossa di terremoto in Turchia: si temono danni nell’ovest del Paese | DATI e MAPPE
