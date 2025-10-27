Maltempo, violento temporale colpisce Istanbul in serata: tempesta di fulmini sul Bosforo, FOTO e VIDEO spettacolari

Proprio mentre un forte terremoto colpisce la Turchia occidentale provocando danni e crolli, una violenta ondata di maltempo si è abbattuta questa sera su Istanbul con violenti temporali in città e temperatura crollata a +15°C dopo il caldo anomalo delle scorse ore. Istanbul, la metropoli divisa tra due continenti — Europa e Asia — dalle acque del Bosforo, che collega il Mar Nero al Mar di Marmara, è l’unica città al mondo a trovarsi su due continenti. Con i suoi 16 milioni di abitanti, è uno dei principali centro economici, culturali e storici del Pianeta.

Straordinarie le immagini che circolano in queste ore sui social network, con le immagini dei fulmini e delle saette che interessano la metropoli durante il forte temporale.