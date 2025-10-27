Maltempo Turchia: forti venti di Lodos colpiscono Bursa, alberi abbattuti e danni in città

Nel primo pomeriggio, il transito di una linea di instabilità prefrontale ha innescato a Bursa un episodio ventoso intenso: il Lodos (vento di sud-ovest che precede i fronti perturbati) ha soffiato con raffiche fino a 46 km/h, causando disagi diffusi in ambito urbano. L’episodio è legato all’avvicinamento di una saccatura atlantica verso l’Europa sud-orientale. Il contrasto di pressione tra il minimo in arrivo e i comparti più stabili a sud ha canalizzato un flusso sud-occidentale caldo e turbolento lungo il Mar di Marmara, tipico dei prefronti nella regione di Bursa.

Danni segnalati nei quartieri centrali

Osmangazi e Kükürtlü : alberi sradicati; in un caso un tronco è caduto su un’auto in sosta.

: alberi sradicati; in un caso un tronco è caduto su un’auto in sosta. Yıldırım : distacco di laterizi da un tetto con danni a un minibus parcheggiato.

: distacco di laterizi da un tetto con danni a un minibus parcheggiato. Cartelloni pubblicitari e arredi leggeri ribaltati; difficoltà per pedoni e traffico locale.

Evoluzione: nubi in aumento, poi rovesci e temporali

In serata è atteso un rapido aumento della nuvolosità con ingresso di rovesci e temporali. Il vento tenderà a ruotare e attenuarsi con l’arrivo dell’aria più umida associata alla perturbazione. Possibili locali allagamenti nei punti a drenaggio critico durante le celle più intense.

Consigli pratici di sicurezza