Maltempo Turchia: forti venti di Lodos colpiscono Bursa, alberi abbattuti e danni in città

Nel primo pomeriggio, il transito di una linea di instabilità prefrontale ha innescato a Bursa un episodio ventoso intenso: il Lodos (vento di sud-ovest che precede i fronti perturbati) ha soffiato con raffiche fino a 46 km/h, causando disagi diffusi in ambito urbano. L’episodio è legato all’avvicinamento di una saccatura atlantica verso l’Europa sud-orientale. Il contrasto di pressione tra il minimo in arrivo e i comparti più stabili a sud ha canalizzato un flusso sud-occidentale caldo e turbolento lungo il Mar di Marmara, tipico dei prefronti nella regione di Bursa.
Danni segnalati nei quartieri centrali
- Osmangazi e Kükürtlü: alberi sradicati; in un caso un tronco è caduto su un’auto in sosta.
- Yıldırım: distacco di laterizi da un tetto con danni a un minibus parcheggiato.
- Cartelloni pubblicitari e arredi leggeri ribaltati; difficoltà per pedoni e traffico locale.
Evoluzione: nubi in aumento, poi rovesci e temporali
In serata è atteso un rapido aumento della nuvolosità con ingresso di rovesci e temporali. Il vento tenderà a ruotare e attenuarsi con l’arrivo dell’aria più umida associata alla perturbazione. Possibili locali allagamenti nei punti a drenaggio critico durante le celle più intense.
Consigli pratici di sicurezza
- Evita la sosta sotto alberi, impalcature e insegne durante le raffiche più forti.
- Metti in sicurezza oggetti leggeri su balconi e terrazzi (vasi, ombrelloni, pannelli).
- Guida con prudenza: raffiche laterali e residui fogliame possono ridurre l’aderenza.