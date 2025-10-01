Freddo e maltempo, inizio ottobre turbolento: piogge diffuse in Emilia-Romagna, forti temporali in Sicilia | LIVE

L’inizio di ottobre si conferma turbolento per l’Italia, con una breve ma intensa fase di maltempo di stampo pienamente autunnale. Al momento si segnalano precipitazioni diffuse nelle Marche e tra Emilia centro-orientale e Romagna, con temperature in pianura in quest’ultima regione comprese tra +12°C e +14°C, mentre nel riminese si registrano valori fino a +17°C. Il maltempo è protagonista della giornata in Sicilia, dove piogge e temporali, anche di forte intensità, interessano le province di Trapani (ben 46 mm a Partanna), Palermo e l’Agrigentino, in progressivo spostamento verso le zone centrali dell’isola. Il peggioramento sull’isola continuerà in tarda serata e durante la notte accompagnato da un deciso calo termico dovuto alla rotazione dei venti e al loro rinforzo dai quadranti settentrionali.

