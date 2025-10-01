Maltempo Sicilia, nubifragi ad Agrigento: strade come fiumi a Sciacca, oggi scuole chiuse

L’inizio ottobre all’insegna del forte maltempo di stampo autunnale in Sicilia. Piogge e temporali, anche di forte intensità, hanno inizialmente colpito le province di Trapani, Palermo e Agrigento, in progressivo spostamento verso Est, verso le zone centrali dell’isola. In particolare, un nubifragio, con pioggia e grandine, durato circa 15 minuti, si è abbattuto questa mattina su Sciacca (Agrigento), trasformando le strade in fiumi. Il sindaco Fabio Termine ha deciso di firmare un’ordinanza urgente di chiusura delle scuole per ragioni di sicurezza. “Condizioni meteo non previste nel bollettino di ieri con tale violenza“, ha precisato il primo cittadino.

Il peggioramento sull’isola continuerà in tarda serata e durante la notte accompagnato da un deciso calo termico dovuto alla rotazione dei venti e al loro rinforzo dai quadranti settentrionali.

