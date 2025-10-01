Maltempo, nubifragi in Sicilia: dramma nell’Agrigentino, dispersa una donna

A Favara, nell’Agrigentino, una donna risulta dispersa dopo essere stata travolta dalla furia dell’acqua, subito dopo essere scesa dalla propria auto, nelle strade allagate dal forte maltempo. Le ricerche sono in corso: vigili del fuoco, carabinieri e forze dell’ordine stanno perlustrando l’area, concentrandosi in particolare su un convogliatore presente nella zona. Secondo una prima ricostruzione, la donna, appena aperta la portiera, sarebbe stata trascinata via dal violento flusso d’acqua. Nelle ultime ore, infatti, un nubifragio ha colpito l’area, allagando diverse strade.

