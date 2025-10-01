Sicilia nella morsa del maltempo: il fronte temporalesco ora punta Messina, Catania, Ragusa e Siracusa | LIVE

Inizio di ottobre con forte maltempo in Sicilia: una atto una fase di maltempo di stampo pienamente autunnale, con molte piogge, vento forte e un sensibile calo termico. In particolare, un fronte temporalesco ha colpito nelle scorse ore le province di Trapani, Palermo, Enna, Caltanissetta e Agrigento, con forti temporali, e si sta spostando progressivamente verso Est: a breve colpirà le province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, con il rischio nubifragi. Attenzione dunque nelle prossime ore.

