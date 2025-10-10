Gattino resta bloccato tra le fronde di un Ippocastano, salvato dai Vigili del Fuoco nel cuore della Sila

A San Giovanni in Fiore un impaurito cucciolo di gatto europeo è stato salvato dai Vigili del Fuoco: era rimasto bloccato tra le fronde di un Ippocastano

gattino vigili del fuoco

Sono stati gli insistenti miagolii all’interno della villa comunale di San Giovanni in Fiore ad attirare l’attenzione di alcuni cittadini, che hanno segnalato il fatto a una pattuglia della Polizia Provinciale che transitava casualmente dalla zona. Sceso dall’auto di servizio, il brigadiere capo Gianluca Congi, non ha esitato a verificare la situazione e a contattare i Vigili del fuoco tramite il numero unico di emergenza. I pompieri del distaccamento di San Giovanni in Fiore sono giunti in pochi minuti e predisposte le scale, hanno raggiunto le fronde di un Ippocastano dove era presente un impaurito cucciolo di gatto europeo.

Il gattino si era arrampicato fino a raggiungere la parte apicale dell’albero non riuscendo più a scendere; pare che i primi miagolii erano stati uditi già dalla serata precedente. L’animale, sano e salvo è stato poi affidato a un cittadino sensibile della zona che se ne è preso cura.

Ultimi approfondimenti di NEWS