Ghiacciai svizzeri in declino: in 10 anni perso un quarto del volume

I ghiacciai svizzeri continuano a subire gravi perdite. Secondo la Rete svizzera di rilevamento glaciologico (Glamos), tra il 2015 e il 2025 i ghiacciai hanno perso circa un quarto del loro volume, segnando un’accelerazione rispetto ai decenni precedenti: il calo era stato del 17% nel periodo 2010-2020, del 14% nel 2000-2010 e del 10% nel 1990-2000. Il 2025 si distingue per condizioni estreme: un inverno con scarsa nevicata e ondate di calore a giugno e agosto hanno provocato una perdita aggiuntiva del 3%, classificata come il quarto calo più significativo dall’inizio delle misurazioni, dopo gli anni 2003, 2022 e 2023.

La riduzione dei ghiacciai ha conseguenze importanti per la Svizzera, non solo a livello paesaggistico, ma anche per l’economia e la gestione delle risorse idriche.