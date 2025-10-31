Halloween di maltempo, fulmini e piogge incessanti tra Sicilia e Calabria | FOTO

L’ultima perturbazione di ottobre prosegue il suo transito sull’Italia, e in questa giornata di Halloween, influenza le condizioni meteo con particolare insistenza tra Sicilia e Calabria, con piogge incessanti e locali temporali con diverse fulminazioni. Dopo una lunga notte di maltempo, in diverse località della Sicilia ha smesso di piovere ma rimangono accumuli importanti, come (dalla mezzanotte) i 59 mm di San Biagio Platani (AG) e i 47 mm di Cammarata (AG). A corredo dell’articolo, in alto, nella gallery, uno scatto eccezionale di Gianni Tumino, che ha immortalato una delle grosse nubi temporalesche transitate a Est di Ragusa., e alcune foto di Antonella Infanta che mostrano la situazione a Zafferana Etnea dopo una nottata di pioggia.

Il maltempo che si è abbattuto la notte appena trascorsa nel Siracusano ha reso impraticabile l’autostrada Siracusa-Catania, in particolare nella zona a ridosso dello svincolo Sud di Priolo. Sul posto Polizia stradale, vigili del fuoco e personale ANAS, per soccorrere gli automobilisti in panne.

A causa di una frana sul piano viabile, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 190 ”Delle Solfare”, al km 60,000 in località Butera (Caltanissetta). Sono state istituite deviazioni in loco. Il personale di ANAS e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile.

Le piogge al momento insistono sul Messinese e sulla bassa Calabria fino al Crotonese. Nonostante la nuvolosità diffusa e le precipitazioni, le temperature si mantengono su valori relativamente miti per il periodo, a causa dei venti meridionali richiamati dal sistema perturbato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: