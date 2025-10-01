Il 1° ottobre 1969 il Concorde infrange la barriera del suono

Il 1° ottobre 1969 il Concorde, rivoluzionario aereo supersonico sviluppato congiuntamente da Francia e Regno Unito, riesce per la prima volta a superare la barriera del suono. Il volo di prova, condotto nei cieli francesi, ha visto il velivolo toccare Mach 1, aprendo scenari fino ad allora impensabili per il trasporto passeggeri. Frutto di anni di studi e di una collaborazione internazionale senza precedenti, il Concorde non rappresenta soltanto un trionfo tecnico, ma anche un simbolo di orgoglio europeo in un periodo dominato dalla competizione aerospaziale tra Stati Uniti e Unione Sovietica. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza sulle lunghe tratte: attraversare l’Atlantico in meno di 4 ore, anziché le tradizionali 8.

L’impresa non è priva di critiche. I costi elevati, l’impatto ambientale e i timori legati al cosiddetto “boom sonico” sollevano già dubbi sull’effettiva sostenibilità commerciale del progetto. Tuttavia, il successo del test del 1969 dimostra che il sogno del volo supersonico civile non appartiene più alla fantascienza, ma è ormai realtà.