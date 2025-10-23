Il caso del falso record di caldo a Floridia finisce al Meteorological Technology World Expo di Vienna: “così la meteorologia perde credibilità”

Il Meteorological Technology World Expo 2025, che si è svolto nei giorni scorsi a Vienna, è stato il palcoscenico per una discussione fondamentale sul futuro della meteorologia e della sua affidabilità. In particolare, l’intervento di Jan Barani, uno dei massimi esperti internazionali in strumentazione meteorologica, ha sollevato un tema cruciale: la trasparenza dei sensori. La sua relazione, intitolata “Transparency Starts at the Sensor“, ha avuto un impatto profondo sugli operatori del settore, mettendo in evidenza un problema che riguarda direttamente anche l’Italia: l’incidente del termometro malfunzionante della stazione meteorologica SIAS in Sicilia, che nel 2021 aveva fatto parlare di un record europeo di temperatura mai visto prima.

Nel suo intervento, Barani ha analizzato le criticità emerse in occasione di quel caso, dove il termometro della stazione di Floridia, in provincia di Siracusa, segnò una temperatura record di +48,8°C, considerato il record di massima temperatura della storia d’Europa, successivamente invalidata dagli esperti per presunti errori strumentali e quindi considerato un falso storico. L’errore è dipeso da un difetto nella schermatura solare, che ha distorto la misurazione, portando la comunità scientifica e i meteorologi amatoriali a mettere in discussione la veridicità di quel dato storico. Barani, nel suo intervento, ha sottolineato come stazioni basate su schermi solari elicoidali ventilati naturalmente abbiano misurato temperature significativamente più basse rispetto alla stazione SIAS, riportando il lavoro del geologo Alfio Grassi ed evidenziando i dati delle stazioni meteo a norma installate nei pressi di quella SIAS, che hanno misurato dati di 3°C inferiori rispetto a quella SIAS, appunto, citando anche l’articolo di MeteoWeb che aveva sollevato il caso, come evidenziato nella sua presentazione.

Il punto centrale della discussione è stato il deterioramento della credibilità dei dati meteorologici. Barani ha indicato che la meteorologia, troppo spesso, è afflitta dalla “teatro delle schede tecniche“, in cui le specifiche dei sensori mostrano buone performance in laboratorio, ma non riescono a mantenere la stessa accuratezza quando sottoposte alle condizioni reali sul campo. Questo gap di credibilità è diventato evidente in eventi come quello di Floridia, dove un errore di 3°C ha comportato una distorsione del 30% nelle previsioni meteorologiche, influenzando gravemente le previsioni energetiche e climatiche.

Il tema della trasparenza dei sensori, come ribadito da Barani, è essenziale per recuperare la fiducia del pubblico e degli utenti professionali. La soluzione proposta dall’esperto è chiara: un sistema di comparazioni continue e trasparenti tra sensori di diversi produttori, con la partecipazione attiva della comunità scientifica. Questo, secondo Barani, dovrebbe includere un nuovo tipo di “certificazione WMO” basata su standard minimi di qualità dei sensori, che non possano essere manipolati tramite schede tecniche, ma che rispecchiano la realtà dei dati raccolti sul campo.

Nel contesto di una crescente necessità di misurazioni meteorologiche precise, il caso siciliano diventa simbolico di una problematica più ampia: quella di una strumentazione poco trasparente che rischia di compromettere la qualità delle previsioni. Per Barani, il passo successivo è creare una rete di sensori di alta qualità che rispetti i più alti standard internazionali di misurazione, recuperando una credibilità che è stata erosa da anni di errori e incertezze. Il futuro della meteorologia, quindi, passa attraverso una revisione accurata dei sensori e dei metodi di misurazione, non solo per evitare errori come quello di Floridia, ma per garantire previsioni più precise e affidabili per tutti.

L’incontro a Vienna ha dimostrato che, con l’approccio giusto, l’industria meteorologica può ancora risollevarsi dalla crisi di fiducia che l’affligge. E, proprio in questo scenario, l’Italia gioca un ruolo centrale, sia per la sua attenzione alle problematiche locali come il caso siciliano, che per il suo potenziale nel contribuire a un cambiamento globale nel settore della meteorologia.