Il maltempo avanza in Piemonte, la neve è arrivata a Sestriere | FOTO

Il peggioramento in atto in Piemonte ha portato la neve anche a Sestriere (TO), a quota 2.050 metri, dove i fiocchi stanno imbiancando il paesaggio. Le nevicate si spingono attualmente fino ai 1.700-1.800 metri. La perturbazione ha interessato nelle scorse ore soprattutto le alte valli alpine. Secondo Arpa Piemonte, è atteso “maltempo diffuso nel corso delle prossime ore, con precipitazioni deboli o moderate, ma con valori di picco molto forti sull’Appennino al confine con il Genovese; un generale miglioramento è atteso già dal tardo pomeriggio a partire da ovest. Martedì prevalentemente nuvoloso a tratti estesa ma con precipitazioni limitate alle zone montane“.

