Maltempo, al via peggioramento in Piemonte: prime piogge e deboli nevicate | LIVE

Una perturbazione ha raggiunto il Piemonte, ed in particolare le alte valli alpine, dove si registrano le prime deboli nevicate in graduale intensificazione. Il peggioramento determinerà precipitazioni deboli o moderate diffuse dalle ore centrali, localmente forti sulle creste occidentali e sudoccidentali al confine con la Francia e sull’Appennino Alessandrino. Sono attesi fiocchi fin sui 1.800-2.000 metri di quota. Da domani, secondo quanto riporta Arpa Piemonte, intense correnti atlantiche determineranno condizioni caratterizzate da nuvolosità variabile, con deboli precipitazioni limitate alle zone montane martedì, a tratti più estese all’interno delle valli occidentali e settentrionali mercoledì, in sconfinamento alle pianure dell’alto Piemonte al primo mattino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.